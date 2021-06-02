Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вместе с россиянкой Варварой Грачевой вышла во второй круг парного разряда "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом круге они играли против американок Кетлин Кристиан и Сабрины Сантамарии. Дияс и Грачева были сильнее в двух сетах - 6:3, 7:5. Их следующие соперницы - Магда Линетт (Польша) и Бернарда Пера (США).

Напомним, что в одиночном разряде Дияс также дошла до второго круга. А в парном с победы стартовала Юлия Путинцева.

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