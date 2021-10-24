Зарина Дияс вышла в финал турнира в США

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Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 08:15

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс пробилась в финал турнира в Джорджии (США), сообщают Vesti.kz.

В полуфинале W80 Макон Дияс, занимающая 104-е место в рейтинге WTA, обыграла 94-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Хаддад-Майю в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

В финальном матче Дияс встретится с американской Мэдисон Бренгл (84-я).

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Метки:
Дияс Зарина WTA США


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Сегодня 08:15
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