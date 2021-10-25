Зарина Дияс вернулась в топ-100 рейтинга WTA

Представительница Казахстана Зарина Дияс вернулась в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации, сообщают Vesti.kz.

На минувшей неделе Дияс дошла до финала турнира в Майконе (США), где уступила американке Мэдисон Бренгл со счетом 4:6, 6:4, 4:6. Этот результат позволил казахстанке подняться на четыре позиции и расположиться на 100-м месте.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина после неудачного выступления на Кубке Кремля потеряла две позиции и теперь занимает 19-ю строчку. Другая казахстанка Юлия Путинцева сохранила 44-е место.



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