Зарина Дияс вышла во второй круг "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка стартовала на французском турнире "Большого шлема" с первого круга, где играла против британки Хизер Уотсон. Встреча продолжалась час и 55 минут и завершилась победой Дияс со счетом 6:4, 7:5. Она выполнила один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.

Соперница Дияс по второму кругу определится в паре Сторм Сандерс (Австралия) - Элиза Мертенс (Бельгия).

Напомним, что ранее с победы на "Ролан Гаррос" стартовала первая ракетка Казахстана в женском разряде Елена Рыбакина.

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