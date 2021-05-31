Зарина Дияс стартовала с победы на "Ролан Гаррос"

Она начала с первого круга.

Зарина Дияс. Фото: Андрей Ударцев©
Новости спорта Теннис WTA
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Сегодня 18:52

Зарина Дияс вышла во второй круг "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка стартовала на французском турнире "Большого шлема" с первого круга, где играла против британки Хизер Уотсон. Встреча продолжалась час и 55 минут и завершилась победой Дияс со счетом 6:4, 7:5.  Она выполнила один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.

Соперница Дияс по второму кругу определится в паре Сторм Сандерс (Австралия) - Элиза Мертенс (Бельгия).

Напомним, что ранее с победы на "Ролан Гаррос" стартовала первая ракетка Казахстана в женском разряде Елена Рыбакина. 

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Метки:
Дияс Зарина Ролан Гаррос WTA


Теннис WTA
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Сегодня 18:52
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