Зарина Дияс сделала заявление о завершении карьеры

32-летняя казахстанская теннисистка Зарина Дияс объявила о завершении карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz. Об этом спортсменка написала в своих соцсетях.
"Сегодня я закрываю одну из самых важных глав своей жизни — я заканчиваю профессиональную теннисную карьеру.
Это был невероятный путь… путь девочки из Алматы, которая с детства мечтала играть на мировых аренах, выигрывать турниры и стать одной из лучших в мире.
И я до сих пор не могу поверить, что эта мечта стала моей реальностью: победы на турнирах, место в топ-30 мирового рейтинга и честь представлять Казахстан на Олимпийских играх.
Я горжусь тем, что выступала за сборную, что выходила на корт за свою страну и представляла Казахстан на мировой арене.
Это навсегда останется в моём сердце.
Теннис дал мне многое: он научил меня быть сильной, не сдаваться, идти вперёд, несмотря ни на что.
Были непростые периоды, но были и победы, эмоции и моменты, которые невозможно описать словами… и невозможно забыть.
Спасибо всем, кто был рядом со мной. Моим болельщикам — вы давали мне невероятную энергию, вы были моей силой.
Я ухожу с чувством гордости, благодарности и достоинства.
И с огромной любовью к теннису… который навсегда останется частью меня.
Начинается новая глава моей жизни. Всех люблю", - написала она.
Сейчас Дияс занимает 306-е место в рейтинге WTA.
Ее высшим достижением было 31-я строчка, показанная в январе 2015 года. В 2017 году казахстанка завоевала свой единственный титул WTA, выиграв Открытый чемпионат Японии. Всего, в карьере казахстанки было 13 титулов.