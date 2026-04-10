Зарина Дияс сделала заявление о завершении карьеры

32-летняя казахстанская теннисистка Зарина Дияс объявила о завершении карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz. Об этом спортсменка написала в своих соцсетях.

"Сегодня я закрываю одну из самых важных глав своей жизни — я заканчиваю профессиональную теннисную карьеру.

Это был невероятный путь… путь девочки из Алматы, которая с детства мечтала играть на мировых аренах, выигрывать турниры и стать одной из лучших в мире.

И я до сих пор не могу поверить, что эта мечта стала моей реальностью: победы на турнирах, место в топ-30 мирового рейтинга и честь представлять Казахстан на Олимпийских играх.

Я горжусь тем, что выступала за сборную, что выходила на корт за свою страну и представляла Казахстан на мировой арене.

Это навсегда останется в моём сердце.

Теннис дал мне многое: он научил меня быть сильной, не сдаваться, идти вперёд, несмотря ни на что.

Были непростые периоды, но были и победы, эмоции и моменты, которые невозможно описать словами… и невозможно забыть.