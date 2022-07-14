Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), передает корреспондент Vesti.kz.

Во втором круге турнира Путинцева обыграла Лауру Пигосси из Бразилии за два часа и 18 минут, одержав победу в трех сетах - 4:6, 6:1 и 6:2.

27-летняя казахстанка совершила одну подачу на вылет и две двойные ошибки. Путинцева реализовала шесть брейк-пойнтов из 12, а ее конкурентка только три из семи.

За выход в полуфинал Юлия сыграет с Лесей Цуренко из Украины. Встреча состоится завтра, 15 июля.

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