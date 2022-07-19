Юлия Путинцева стартовала с победы в Италии

©Reuters
Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 21:23

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась во второй круг турнира WTA в Палермо (Италия), передает корреспондент Vesti.kz.

В стартовом матче казахстанка встречалась с Джейми Фурлис из Австралии и выиграла встречу в двух сетах - 6:3, 6:1.

Следующая соперница определится в паре американки Лоры Дэвис и Дианы Парри из Франции.

Добавим, ранее Путинцева дошла до полуфинала турнира в Будапеште, но проиграла Александре Крунич из Сербии - 2:6, 2:6.

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Метки:
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