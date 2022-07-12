Юлия Путинцева стартовала с победы в Будапеште

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), обыграв Анну Шмидлову из Словакии, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч, который продолжался час и 37 минут, завершился победой Путинцевой в двух сетах - 6:4, 6:1. Казахстанка один раз подала навылет и совершила три двойные ошибки.

Путинцева реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, а ее соперница - 3 из 14. Также на счету Шмидловой два эйса и две двойные ошибки.

В следующем круге грунтового турнира казахстанка сыграет с победителем пары Ребекки Петерссон из Швеции и Лауры Пигосси из Бразилии.

Рыбакина - лидер? Топ-10 казахстанских теннисистов по сумме заработанных призовых

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт