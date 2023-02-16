"Я не Рыбакина". Лучшая теннисистка мира выступила с заявлением

Новости спорта Теннис WTA
16 февраля 14:53
©instagram.com/iga.swiatek

Первая ракетка мира в одиночном разряде Ига Швентек из Польши призналась, что она не из тех игроков, которые набирают очки за счет своих подач, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Теннисистка рассказала о стиле своей игры.

"Я знаю, что я не тот игрок, который просто собирается подавать и зарабатывать на этом очки, поэтому я не Рыбакина или Соболенко. Но я точно работаю над своей подачей и стараюсь делать ее все лучше и лучше.

По сути, после Australian Open мы действительно сосредоточились на том, чтобы получить больше ритма на первой подаче, и я думаю, это сработало. Но я посмотрю, что принесет будущее", - приводит ее слова Sportskeeda.

21-летняя Швентек - победительница трех турниров "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2020 и 2022, Открытый чемпионат США 2022).

На Открытом чемпионате Австралии 2023 года она дошла только до четвертого круга, где сенсационно уступила Елене Рыбакиной (4-6 4-6). Казахстанская теннисистка в итоге впервые в своей карьере добралась до финала и потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко (6:4, 3:6, 4:6).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
16 февраля, 15:59
WTA
Елена Рыбакина помогла спасенным из отлова животным в Астане
16 февраля, 14:53
WTA
"Я не Рыбакина". Лучшая теннисистка мира выступила с заявлением
15 февраля, 09:18
WTA
Первая ракетка Казахстана в паре потерпела обидное поражение
14 февраля, 21:40
WTA
Обидчица Рыбакиной по финалу Australian Open назвала свою мечту
13 февраля, 09:12
WTA
Рыбакина узнала свое место в рейтинге WTA после неожиданного вылета с турнира в ОАЭ
11 февраля, 08:34
WTA
Автор сенсационной победы над Рыбакиной назвала секрет своего успеха
10 февраля, 22:55
WTA
Матч Рыбакиной завершился сенсацией в Абу-Даби
10 февраля, 11:10
WTA
Елена Рыбакина поборется за выход в полуфинал в Абу-Даби. Кто соперница и когда матч?
10 февраля, 09:36
WTA
WTA отметила победу Рыбакиной над экс-первой ракеткой мира
10 февраля, 09:01
WTA
Елена Рыбакина приняла решение по турниру в Дохе
© 2008 - 2023 ТОО «EML»