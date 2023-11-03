WTA выступила с заявлением по матчу Рыбакина - Соболенко

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 11:56
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Женская теннисная ассоциация (WTA)сделала заявление по матчу казахстанки Елены Рыбакиной и Арины Соболенко из Беларуси на Итоговом турнире в Канкуне (Мексика), сообщают Vesti.kz.

Встреча в группе Бакалар в Канкуне (Мексика) прерывалась несколько раз из-за дождя. В итоге, после очередной остановки во втором сете было принято решение доиграть встречу ближайшей ночью.

К этому моменту Рыбакина вела во втором сете со счетом 5:3. Первый сет остался за Соболенко - 6:2.

"Игра приостановлена на ночь из-за дождя, Соболенко ведет у Рыбакиной со счетом 6:2, 3:5.

Окончание этого матча и поединка Гауф/Пегула - Зигемунд/Звонарева будет перенесено на пятничное расписание", - гласит заявление.

Добавим, что Рыбакина и Соболенко оспаривают вторую путевку в плей-офф. Первое место в группе Бакалар заняла американка Джессика Пегула.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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