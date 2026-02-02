WTA приняла решение по Рыбакиной после её исторического успеха

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась с пятого на третье место после триумфа на Australian Open-2026. Она вошла в историю казахстанского тенниса, став первой представительницей страны, выигравшей титул в Мельбурне.

Юлия Путинцева значительно улучшила своё положение, прибавив 24 строчки и поднявшись на 70-е место.

Зарина Дияс занимает 282-ю позицию, тогда как ранее находилась на восемь ступенек ниже.

Жибек Куламбаева утратила три позиции и опустилась на 387-е место.

Первые две строчки мирового рейтинга сохранили белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швёнтек.

Парный разряд

Анна Данилина поднялась на три позиции и теперь занимает 11-е место в парном рейтинге.

В топ-3 по-прежнему входят чешка Катерина Синякова, американка Тейлор Таунсенд, а также итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани, которые делят третью позицию.