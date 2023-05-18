WTA отреагировали на победу Рыбакиной над первой ракеткой мира

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 08:02
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Женская теннисная ассоциация (WTA) отметила матч Елены Рыбакиной, сообщают Vesti.kz.

Сильнейшая теннисистка Казахстана, занимающая шестое место в мировом рейтинге, вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия). В 1/4-й она прошла первую ракетку мира Игу Швентек. 

За выход в финал Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Призовой фонд турнира в Риме в этом году составляет 3 572 618 евро. Победительница заработает 521 754 евро, а также получит 1000 рейтинговых очков. 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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