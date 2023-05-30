Женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала успешный старт четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого круга лучшая теннисистка Казахстана обыграла 16-летнюю представительницу Чехии Бренду Фрухвиртову - 6:4, 6:2, которую называют одной из самых многообещающих и талантливейших теннисисток нового поколения.

"Новая форма, тот же результат", - пишет Twitter-аккаунт организации.

В следующем круге Рыбакина сыграет с другой теннисисткой из Чехии Линдой Носковой.