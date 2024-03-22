WTA отреагировала на победу Рыбакиной в Майами

Женская теннисная ассоциация (WTA) отреагировала на победу первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№4) в матче второго круга турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США), сообщают Vesti.kz. Ее соперницей была была датчанка Клара Таусон (№92).

Первый сет завершился в пользу Таусон - 6:3. В двух остальных Рыбакина оказалась сильнее - 7:5, 6:4. Встреча длилась два часа и 26 минут.

"Елена Рыбакина преодолела напор Таусон и одержала победу в трех напряженных сетах в своем стартовом матче на турнире!", - отмечает официальный аккаунт WTA в соцсети Х.

В третьем круге Рыбакина сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд (№72), которая по ходу турнира победила итальянку Лючию Бронцетти (№49) и бельгийку Элисе Мертенс (№28).