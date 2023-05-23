WTA отметила успех Елены Рыбакиной

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 10:36
©Internazionali BNL d'Italia

Женская теннисная ассоциация WTA высказалась об успешном выступлении Елены Рыбакиной в нынешнем сезоне, сообщают Vesti.kz. В минувшие выходные первая ракетка Казахстана выиграла грунтовый "тысячник" в Риме.

"Рыбакина стала первой теннисисткой, выигравшей два титула WTA 1000 в этом году после того, как завоевала трофей Internazionali BNL d’Italia.

Она доходила как минимум до финала в трех из пяти турниров WTA 1000 этого года, и ее рекорд на этом уровне - 19 побед и два поражения. До этого года ее послужной список побед и поражений на турнирах WTA 1000 был 25-17.

Всего в этом году Рыбакина одержала 28 побед, что всего на одну победу меньше, чем у лидера тура Арины Соболенко (29). Сравните это с 2022 годом, когда 28 победой для нее стал финал "Уимблдона".

Теперь Рыбакина впервые вошла в пятерку лучших в одиночном рейтинге WTA-тура, поднявшись с шестого на четвертое место. Также она закрепилась на втором месте чемпионской гонки WTA. От лидирующей Соболенко Елена отстает всего на 564 балла", - пишет ассоциация. 

Отметим, что следующим турниром для Рыбакиной станет "Ролан Гаррос". 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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