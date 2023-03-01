WTA отметила достижение Елены Рыбакиной на турнире в Абу-Даби

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 12:00
©instagram.com/lenarybakina

Женская теннисная ассоциация (WTA) провела опрос среди своих подписчиков в Instagram, отметив достижение лучшей теннисистки Казахстана в одиночном разряде Елены Рыбакиной на турнире в Mubadala Abu Dhabi Open, сообщают Vesti.kz.

WTA поинтересовалась у фанатов: "Кто сделал больше всего эйсов в февральском матче?". На выбор были предоставлены три варианта: Чжэн Цинвэнь, Елена Рыбакина и Ига Швентек.

Правильный ответ: "Елена Рыбакина выполнила 19 подач навылет в четвертьфинале турнира в Абу-Даби".

Правда, 19 эйсов не помогли Рыбакиной выйти в полуфинал соревнований, казахстанка проиграла Беатрис Хаддад Майе из Бразилии (6:3, 3:6, 2:6).

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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