Вундеркинд и действующая чемпионка. Кого ждет Рыбакина во втором круге Australian Open?

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№7) успешно стартовала на Australian Open-2025. Теперь она продолжит свой путь уже во втором раунде, в четверг, 16 января. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о следующей цели 25-летней теннисистки.

В первом раунде мельбурнского "Большого шлема" Рыбакина не оставила шансов лучшей юниорке планеты, 16-летней австралийке Эмерсон Джонс (№293) - 6:1, 6:1.

Во втором круге финалистку Australian Open-2023 ждет матч с еще одной перспективной теннисисткой - 17-летней американкой Ивой Йович (№191).

В первом круге юная Йович нанесла поражение 33-летней испанке Нурии Паррисас Диас (№99) - 6:2, 6:1. Она лишь второй раз в карьере попала в основу на "Большом шлеме", и во второй раз пробилась в 1/32 финала. На US Open-2024 она в первом круге неожиданно выбила польку Магду Линетт, а во втором раунде дала бой, но проиграла в трех сетах представительнице топ-30 Екатерине Александровой.

Любопытно, что в первом раунде Рыбакина остановила лучшую юниорку мира, а сейчас будет играть со второй ракеткой планеты в юниорском рейтинге. Ива является действующей чемпионкой Australian Open и Уимблдона в паре среди юниорок. Более того, в прошлом году она добралась и до парного финала Ролан Гаррос, а в одиночке достигла полуфиналов на юниорском Уимблдоне и US Open.

Известно, что Йович родилась в сербской семье. Она с пяти лет занимается теннисом. В декабре ей исполнилось 17 лет, и для нее это первый розыгрыш Australian Open во взрослом туре.

Ива четырежды обыгрывала теннисисток из топ-100, а крупнейшей стала виктория в противостоянии с Линетт на US Open. На тот момент полька была 42-й ракеткой мира, но Йович не отдала ей ни сета - 6:4, 6:3.

С игроками топ-10 и даже топ-20 она еще никогда не играла. Максимум встречалась с россиянкой Александровой на том же US Open, когда оппонентка занимала 29-е место в мировой классификации.

Пока для Рыбакиной этот турнир складывается очень необычно. Сыграть в первых двух кругах с двумя сильнейшими юниорками мира - это что-то уникальное. Обе попали в основную сетку соревнований благодаря приглашению от организаторов - Wild Card (WC).

Но то, как Йович уверенно разобралась с опытной Паррисас Диас, дважды доходившей до третьего круга Australian Open, - не может не впечатлять. Ей хватило одного часа и 23 минут, а отдала она всего три гейма.

На бумаге это проходной матч для Рыбакиной по многим причинам. У соперницы еще нет достаточного количества опыта, да и матчей с оппонентками такого калибра она еще не проводила. Посмотрим, что будет на деле.

Матч второго круга между Рыбакиной и Йович состоится в четверг, 16 января. Подробное расписание будет доступно в среду, 15 числа.

Фото: IG/iva_jovic07©️