Вторая ракетка мира разоблачила WTA и обратилась к Рыбакиной

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 14:04
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек заявила, что все спортсменки в туре едины в желании противостоять Женской теннисной ассоциации (WTA) в вопросе увеличения количества обязательных турниров.

"Я в туре уже четыре года. Но на моей памяти это первый раз, когда лучшие теннисистки и игроки с более низким рейтингом по-настоящему объединяются, чтобы повлиять на ситуацию и что-то изменить. Потому что да, некоторые вещи нас не устраивают, и мы хотим изменить расписание на следующий год. У нас будет гораздо больше обязательных турниров, что окажет серьезное негативное влияние на наше здоровье и благополучие.

Мне 22 года, я отыграла два самых напряженных сезона в своей жизни и уже чувствую, что мне будет тяжело продолжать выступать в будущем, если WTA пойдет по этому пути и увеличит количество обязательных турниров. Я знаю, что это основано на желании получать все больше и больше, но никак не на заботе о здоровье игроков. Есть вещи, которые WTA могла бы изменить для нас. Надеюсь, эти изменения произойдут и мы найдем компромисс, который удовлетворит всех.

Если говорить только об отношении, я чувствую себя как и другие теннисистки. Как Онс Жабер, Коко Гауфф и другие спортсменки, которые выступают на Итоговом турнире. Вообще как все. Как игроки, не попавшие сюда. Мы действительно едины и придерживаемся одного мнения. И молодые, и более возрастные спортсменки. Мы все знаем, что добавление обязательных турниров - это плохо. Поэтому мы хотим повлиять на ситуацию. Если это произойдет, это останется навсегда и будет только хуже. Надеюсь, мы сможем добиться успеха", - сказала Швентек на пресс-конференции.

Ранее с критикой в адрес WTA выступила четвертая ракетка мира Елена Рыбакина. В частности, казахстанка выразила недовольство уровнем подготовки и условий на Итоговом турнире, который проходит в Канкуне (Мексика).

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WTA

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