Вторая ракетка мира объяснила сенсационное поражение от казахстанки

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 12:06
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Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась о поражении казахстанке Юлии Путинцевой (№34), сообщают Vesti.kz. Это произошло во втором круге турнира серии WTA-1000 в Цинциннати (США).

"Я должна работать над стабильностью. Я, наверное, поеду домой и попытаюсь перезагрузиться. Очевидно, что у меня скоро будет много дел в связи с началом Открытого чемпионата США.

Я допустила много ошибок, особенно когда вела 4:2 [в третьем сете]. Думаю, что большинство очков, которые она выиграла, были за счет моих ошибок. Она (Юлия Путинцева. - Прим. "Чемпионата") всегда сложный соперник. Она путает мяч, совершает укороченные и резкие удары. Она из тех, кто заставляет тебя выигрывать матч", - приводит слова Гауфф Reuters.

В третьем круге соревнований казахстанка сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (№36).

Отметим, что Путинцева также продолжает выступление на турнире в США в парном разряде. В дуэте с канадкой Лейлой Фернандес она вышла в 1/8 финала.

Добавим, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) сенсационно вылетела с турнира в Цинциннати, уступив партнерше Путинцевой Фернандес.

Метки:
Путинцева Юлия WTA США теннис

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