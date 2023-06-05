Вторая ракетка мира обыграла обидчицу казахстанки на "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 09:55
©twitter.com/rolandgarros

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая второе место в мировом рейтинге, вышла в четвертьфинал одиночного разряда "Ролан Гаррос". В 1/8 финала она обыграла 30-ю ракетку мира Слоан Стивенс из США, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 7:6(7:5), 6:4. Соперницы провели на корте 1 час и 43 минуты. Соболенко сделала 2 эйса и совершила 2 двойные ошибки. Стивенс не отметилась подачами навылет, но при этом допустила 1 двойную ошибку.

Следующую игру Соболенко проведет против украинки Элины Свитолиной (192-я в рейтинге WTA). Матч состоится 6 июня.

Напомним, что Стивенс на стадии 1/16 финала победила казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву (6:3, 3:6, 6:2).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Ролан Гаррос WTA Путинцева Юлия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:55
WTA
Вторая ракетка мира обыграла обидчицу казахстанки на "Ролан Гаррос"
Вчера , 21:35
WTA
Требование несостоявшейся соперницы Рыбакиной на "Ролан Гаррос" о дисквалификации получило жесткую оценку
Вчера , 18:20
WTA
Большой поклонник Рыбакиной сделал заявление
Вчера , 17:52
WTA
Скандал с дисквалификацией произошел в матче с несостоявшейся соперницей Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Вчера , 11:59
WTA
Елену Рыбакину включили в топ теннисисток после снятия с "Ролан Гаррос"
3 июня, 17:29
WTA
На "Ролан Гаррос" обратились к Рыбакиной после ее снятия с турнира
3 июня, 15:58
WTA
Рыбакина объяснила свой отказ от выступления на "Ролан Гаррос"
3 июня, 15:44
WTA
Елена Рыбакина снялась с "Ролан Гаррос"
3 июня, 07:14
WTA
Матч Рыбакиной и еще двух казахстанцев. Прямая трансляция и превью к субботним играм "Ролан Гаррос"
2 июня, 22:56
WTA
Вторая ракетка Казахстана осталась без "Ролан Гаррос"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»