Вторая ракетка Казахстана потерпела обидное поражение в Хобарте

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 17:25
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Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 64-е место в мировом рейтинге, не смогла пройти китаянку Юань Юэ (№73) на стадии 1/4 финала турнира WTA 250 в Хобарте (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Казахстанка уступила со счетом 5:7, 6:7 (4:7).

При этом во втором сете Юлия вела 4:1, но умудрилась растерять преимущество, потерпев обидное поражение.

Встреча длилась 2 часа и 24 минуты.

В ходе игры Юэ сделала 6 эйсов и допустила 1 двойную ошибку, Путинцева не отметилась подачами навылет при 2 двойных ошибках.

В полуфинале, 12 января, Юань сыграет с 31-й ракеткой мира из США Эммой Наварро.

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Путинцева Юлия

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