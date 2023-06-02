Вторая ракетка Казахстана осталась без "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 22:56
©instagram.com/yulia_putintseva

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выступила в третьем круге женского одиночного разряда "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей казахстанки, которая занимает 58-е место в рейтинге WTA была американская теннисистка Слоан Стивенс (30-е место). В первом сете американка оказалась сильнее - 6:3, а во втором Путинцева выиграла с зеркальным счетом 6:3.

В решающем сете казахстанка потерпела поражение - 2:6. При этом Путинцева по ходу сета взяла медицинский перерыв из-за повреждения бедра.

Игра продолжалась два часа и 23 минуты.

Отметим, что Стивенс является чемпионкой US Open - 2017.

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Метки:
Путинцева Юлия WTA Ролан Гаррос

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