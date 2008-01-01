Лучше всех в мире, или чем удивила Рыбакина теннисный мир в 2020 году

Димаш Тулегенов

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала одним из главных открытий мирового тенниса в 2020 году. В прошедшем сезоне, который был омрачен большим перерывом в туре из-за пандемии коронавируса, 21-летней спортсменке удалось продемонстрировать игру топ-класса. По итогам сезона Рыбакина заняла 19-е место в мировом рейтинге. Корреспондент Vesti.kz рассказал о некоторых статистических фактах, дополняющих достижения Елены в уходящем году.



Этот год Рыбакина начинала на 37-м месте в мировой табели о рангах. Уже тогда казалось, что это великолепный результат, ведь далеко не всегда у Казахстана есть две представительницы в топ-40 (немного выше Елены в рейтинге находилась Юлия Путинцева). Но оказалось, что это лишь начало стремительного взлета Елены. На первом же турнире нового календарного года Рыбакина добралась до финала. Случилось это в Шэньчжэне (Китай). Но в решающем матче Елена уступила россиянке Екатерине Александровой - 2:6, 4:6.



Спустя неделю казахстанская теннисистка завоевала свой первый титул в году и второй в карьере, первенствовав в австралийском Хобарте. В финале была переиграна китаянка Чжан Шуай - 7:6 (7), 6:3. Неплохо Рыбакина смотрелась и на Открытом чемпионате Австралии, вот только с жеребьевкой ей не повезло. Уже в третьем раунде соревнований Елена наткнулась на первую сеяную и местную любимицу Эшли Барти, уступив ей со счетом 3:6, 2:6.



В феврале Рыбакина добралась до очередного, уже третьего финала в году (тогда как у всех остальных теннисисток к тому моменту было лишь по одному финалу!). В решающем матче за титул соревнований в Санкт-Петербурге (Россия) Елена проиграла представительнице Нидерландов Кики Бертенс - 1:6, 3:6. Это поражение не сломило Рыбакину, поэтому уже спустя неделю она сыграла финальный матч на турнире в Дубае (ОАЭ), проиграв в упорном противостоянии румынке Симоне Халеп - 6:3, 3:6, 6:7(5). По итогам года этот матч был признан лучшим Женской теннисной ассоциацией (WTA).



На сентябрьском US Open Елене не удалось показать себя во всей красе, там она проиграла уже во втором матче турнира. Но ближе к концу месяца Рыбакиной удалось добраться до финала в Страсбурге (Франция), где она проиграла украинке Элине Свитолиной - 4:6, 6:1, 2:6. Следующим соревнованием был Roland Garros, но на главном грунтовом турнире Рыбакина уступила уже во втором круге.



Несмотря на досадный показатель выигранных финальных матчей - 20 процентов (1/5), Рыбакиной стоит отдать должное. Это ее первый полноценный сезон на столь высоком уровне. По его итогам Рыбакина стала лидером женского тура по количеству выходов в финал одиночных турниров - пять. Ближайшими преследовательницами в этом списке стали София Кенин (США), Симона Халеп (Румыния), Арина Соболенко и Виктория Азаренко (обе - Беларусь). Всего в этом году было сыграно 26 турниров. Значит, в среднем, Рыбакина играла в финале каждого пятого турнира в текущем сезоне. Остается надеяться, что первый сезон Елены на топовом уровне станет далеко не последним.



Кроме того, Рыбакина стала лидером мирового тура по количеству эйсов. За год Елена наколотила 193 эйса. Топ-5 по этому показателю выглядит следующим образом:





1. Елена Рыбакина (Казахстан) - 193;

2. Серена Уильямс (США) - 178;

3. Арина Соболенко (Беларусь) - 165;

4. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 160;

5. Дженнифер Брэди (США) - 149.



Также Елена заняла второе место по количеству проведенных матчей, уступив лишь бельгийке Элизе Мертенс:



1. Элизе Мертенс (Бельгия) - 45;

2. Елена Рыбакина (Казахстан) - 39;

3. Арина Соболенко (Беларусь) - 37;

4. Онс Жабер (Тунис) - 32;

5. Мария Саккари (Греция) - 31.



Напомним, что ранее Рыбакина претендовала на награду WTA "Прогресс года", однако победительницей в этой номинации была названа чемпионка Roland Garros Ига Свентек (Польша). Помимо этого, Елена стала лидером в казахстанском теннисе по заработку за 2020 год.