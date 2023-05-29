Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч первого круга на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее соперницей на старте турнира была бельгийская теннисистка Марина Заневская. Встреча завершилась со счетом 7:6, 7:6 в пользу казахстанки.

Примечательно, что в первом сете Путинцева (58-е место в рейтинге WTA) уступала 89-й ракетке мира со счетом 1:4.

Встреча продолжалась два часа и 17 минут.

Во втором круге соперницей Путинцевой будет китаянка Чжен Циньвэнь, которая на старте обыграла словенскую теннисистку Тамару Зиданшек.