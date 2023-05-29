Впечатляющий камбэк произошел в матче казахстанки на "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 21:33
©instagram.com/yulia_putintseva

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч первого круга на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее соперницей на старте турнира была бельгийская теннисистка Марина Заневская. Встреча завершилась со счетом 7:6, 7:6 в пользу казахстанки.

Примечательно, что в первом сете Путинцева (58-е место в рейтинге WTA) уступала 89-й ракетке мира со счетом 1:4.

Встреча продолжалась два часа и 17 минут.

Во втором круге соперницей Путинцевой будет китаянка Чжен Циньвэнь, которая на старте обыграла словенскую теннисистку Тамару Зиданшек.

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Метки:
Путинцева Юлия WTA Ролан Гаррос

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