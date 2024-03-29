Видеообзор победы Рыбакиной над экс-первой ракеткой мира

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 10:27
©WTA

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№4) вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала соревнований призовой фонд которых превышает 8,7 миллиона долларов казахстанка обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко - 6:4, 0:6, 7:6.

В решающем матче Рыбакина встретится с американкой Даниэль Коллинз (№53), которая в 1/2 финала оказалась сильнее 16-й ракетки мира россиянки Екатерины Александровой - 6:3, 6:2. Встреча длилась один час и 15 минут.

Встреча Коллинз - Рыбакина пройдет 30 марта.

Метки:
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