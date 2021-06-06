Видео сенсационной победы! Как первая ракетка Казахстана обыграла Серену Уильямс

Сегодня, 6 июня, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обыграла американку Серену Уильямс и впервые в карьере вышла в 1/4 финала "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz. Также она стала первой казахстанской теннисисткой, кто смог обыграть Серену Уильямс. До этого американка выиграла 14 матчей подряд.

Игра, которая продолжалась 1 час и 20 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:5. Это была первая очная встреча между 21-летней Рыбакиной и 39-летней Уильямс-младшей. На Открытом чемпионате Франции Елена посеяна под 21-м номером, а Серена - под седьмым.

Представляем вашему вниманию видео победы Рыбакиной над Уильямс-младшей.

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