Видео реакции Рыбакиной на остановку матча с Соболенко

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Сегодня 09:25
©twitter.com/WTA

Матч первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной и лидера мирового рейтинга Арины Соболенко из Беларуси на итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика) в очередной раз был прерван, сообщают Vesti.kz.

Игра была прервана в первом сете при счете 5:1 в пользу Соболенко из дождя. В дальнейшем матч продолжился, но лишь на некоторое время и вновь, был остановлен.

В сети появилась реакция теннисисток на происходящее.

"Елена Рыбакина подбрасывает мяч вверх, но у ветра свое мнение. Елена улыбается.

Публика болеет за нее и пытается поддержать. Пытаясь выжать максимум из сложной ситуации, она допускает двойную ошибку. Эти условия просто ужасны", - пишет TheTennisLetter.

"Арина Соболенко наслаждается дождем 😂. Надо отдать должное ребенку с мячом, который отказывается выпускать из рук зонтик", - отмечает TheTennisLetter.

Добавим, что Рыбакина и Соболенко оспаривают вторую путевку в плей-офф. Первое место в группе Бакалар заняла американка Джессика Пегула.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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