Видео победы, или как Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал в Риме

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 14:51
©instagram.com/lenarybakina

Предлагаем вашему вниманию основные моменты четвертьфинального матча грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia, в котором казахстанка Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира Игу Швентек из Польши.

Как сообщают Vesti.kz, по ходу третьего сета польская теннисистка отказалась от продолжения борьбы. Казахстанка впервые дошла на "тысячнике" на данном покрытии так далеко. 

За выход в финал Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. Призовой фонд турнира в Риме в этом году составляет 3 572 618 евро. Победительница заработает 521 754 евро, а также получит 1000 рейтинговых очков.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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