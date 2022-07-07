Представляем вашему вниманию видео решающего удара Елены Рыбакиной в матче за выход в финал "Уимблдона".

Как сообщают Vesti.kz, 23-летняя первая ракетка Казахстана в 1/2 выбила из борьбы 30-летнюю румынку Симону Халеп, обыграв ее в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.

Обычно сдержанная Рыбакина не стала проявлять бурных эмоций и после этой победы, хотя она сотворила историю - первой из представителей Казахстана дошла на "Уимблдоне" до финала в одиночном разряде.

Финальный матч состоится в субботу, 9 июля. Рыбакина, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, будет биться за трофей со второй ракеткой мира Онс Жабер. О том, сколько заработала казахстанская теннисистка, можно прочитать здесь.

Новый выпуск на нашем канале: Эксклюзив с Рафаэлем ФИЗИЕВЫМ - первый боец в UFC из Казахстана