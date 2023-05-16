В WTA отреагировали на успех Елены Рыбакиной

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 08:28
©Mutua Madrid Open

Женская теннисная ассоциация (WTA) похвалила отметила достижение сильнейшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной, сообщают Vesti.kz.

Накануне она вышла в четвертьфинал грунтового турнира в Риме (Италия). Казахстанка впервые дошла на "тысячнике" на данном покрытии так далеко. 

"Первый четвертьфинал WTA 1000 на грунте.

Елена Рыбакина обыгрывает Вондроусову и выходит в восьмерку, не проиграв ни сета", - написала WTA в твиттере, отметив ее победу.

Напомним, в матче четвертого круга Рыбакина встречалась с Маркетой Вондроушовой из Чехии и одолела соперницу по итогам двух сетов - 6:3, 6:3. За выход в полуфинал казахстанка может встретиться с первой ракеткой мира Игой Швентек, которая сегодня, 16 мая, сыграет в 1/8 с хорваткой Донной Векич.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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