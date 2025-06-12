В Сети бурно отреагировали на победу Рыбакиной в Лондоне

Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№11) на турнире категории WTA 500 в Лондоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

Во втором круге она прошла британскую теннисистку Хитер Уотсон (№164).

"Рыбакина обыграла Уотсон - 6:4, 6:2.

Для Елены это первая победа на траве в 2025 году.

Она вернулась на покрытие, на котором чувствует себя как дома.

Быстрые розыгрыши, мощные удары и чистые виннеры.

Это уже 27-я победа Рыбакиной в сезоне.

Лена "Граскина" возвращается!", - пишет источник.