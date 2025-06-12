В Сети бурно отреагировали на победу Рыбакиной в Лондоне

Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№11) на турнире категории WTA 500 в Лондоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.
Во втором круге она прошла британскую теннисистку Хитер Уотсон (№164).
"Рыбакина обыграла Уотсон - 6:4, 6:2.
Для Елены это первая победа на траве в 2025 году.
Она вернулась на покрытие, на котором чувствует себя как дома.
Быстрые розыгрыши, мощные удары и чистые виннеры.
Это уже 27-я победа Рыбакиной в сезоне.
Лена "Граскина" возвращается!", - пишет источник.
В следующем раунде Елена сыграет с Татьяной Марией (№86, Германия), которая ранее обыграла Каролину Мухову (№14, Чехия) - 6:7 (3:7), 7:5, 6:1.
Призовой фонд турнира в Лондоне составляет 1,415 миллиона долларов или 720,8 миллиона тенге.