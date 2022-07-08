В России назвали крайнего в отъезде Рыбакиной в Казахстан

Бывший тренер российской теннисистки Елены Рыбакиной Андрей Чесноков рассказал о том, как работал со своей бывшей подопечной, ныне выступающей за Казахстан, сообщает Metaratings.

"С Рыбакиной очень хорошо работалось, она непревзойденная трудяга. Лена делала все, что я от нее требовал, а мои тренировки хуже, чем пытка. Но она работала до конца и не ныла.

Почему мы упустили ее в Казахстан? С этим вопросом не ко мне. Такое надо спрашивать у Федерации тенниса России, у товарища Тарпищева", - заявил он.

Напомним, в финале "Уимблдона" Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Финальный матч пройдет завтра, 9 июля. Игра будет показана в прямом эфире. Обе соперницы впервые сыграют за титул "Большого шлема".

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