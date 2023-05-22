Установила финансовый рекорд: сколько уже заработала Рыбакина за карьеру

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 12:45
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Елена Рыбакина продолжает устанавливать финансовые рекорды. Она стала первым игроком Казахстана, заработавшим на корте более 10 миллионов долларов призовых, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Дядя Ваня.

Отмечается, что на итальянских кортах Рыбакина заработала 564 407 долларов призовых. Казахстанка обыграла украинку Ангелину Калинину в финале грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме.
 
В нынешнем сезоне Елена пополнила свой банковский счет на 3 795 007 долларов. Всего же за свою короткую теннисную карьеру 23-летняя Рыбакина уже заработала 10 155 965 долларов.

Напомним, что ранее болельщики раскритиковали организацию церемонии награждения казахстанской теннисистки. Также ее защитили от нападок критиков после триумфа в Риме.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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