Украинская теннисистка обошла Рыбакину после выхода в финал Итогового турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) стала лидером по количеству побед над соперницами из топ-10 мирового рейтинга в нынешнем сезоне, опередив первую ракетку мира представительницу Казахстана Елену Рыбакину, передают Vesti.kz.

Свитолина повторила личный рекорд

Как сообщает Opta Ace, на счету украинской теннисистки теперь 11 побед над представительницами первой десятки рейтинга WTA. Благодаря этому результату она вышла на первое место в соответствующем зачёте, обойдя первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину.

Кроме того, Свитолина повторила свой лучший показатель за один сезон. Ранее 11 побед над соперницами из топ-10 она одерживала в 2017 году.

Свитолина сыграет с Андреевой в финале

В полуфинале Итогового турнира WTA украинка уверенно обыграла чешскую теннисистку Линду Носкову, занимающую восьмое место в мировом рейтинге, со счётом 6:2, 6:1.

Ранее, в заключительном туре группового этапа, Свитолина одержала победу над второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

В финале турнира украинская теннисистка встретится с россиянкой Миррой Андреевой, которая занимает третью строчку рейтинга WTA.

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