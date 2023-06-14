Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета установил новый рекордный призовой фонд для Уимблдонского турнира 2023 года, который составит 44,7 миллиона фунтов (25,193 миллиардов тенге), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Призовой фонд турнира будет больше на 11,2 процентов по сравнению с прошлым годом и на 17,1 процентов по сравнению с соревнованиями до пандемии коронавируса в 2019 году.

Победители в одиночном разряде как у женщин, так и у мужчин получат 2,35 миллиона фунтов (1,325 миллиард тенге), а участники, занявшие второе место, будут вознаграждены суммой в 1,175 миллионов фунтов соответственно (662,23 миллионов тенге).

Призовой фонд квалификационных соревнований увеличился на 14,5 процентов по сравнению с предыдущим годом, а игроки основной сетки, выбывшие в первом раунде, получат 55 тысяч фунтов (30,998 миллионов тенге), что на 10 процентов больше, чем в 2022 году.

Призовой фонд в парных соревнованиях как у мужчин, так и у женщин вырос на 10,7 процентов по сравнению с прошлым годом.

Уимблдонский турнир пройдет с 3 по 16 июля и является третьим в сезоне турниром "Большого шлема".

Отметим, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина является действующим победителем "Уимблдона" в женском одиночном разряде.