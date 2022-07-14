"Уимблдон" вошел в историю после победы Рыбакиной

"Уимблдон"-2022 побил рекорд посещаемости за всю историю турнира, сообщает Sports.ru.

Турнир "Большого шлема" посетили 515 164 человека, а предыдущий рекорд был установлен в 2009 году – 500 397.

В этом году впервые было 14, а не 13 игровых дней, так как "Уимблдон" отказался от традиционного выходного в первое воскресенье турнира. В этот день соревнования посетили около 40 тысяч человек.

При этом в первые пять дней турнира не удалось продать 25 тысяч билетов. Сообщается, что речь в основном о дешевых билетах на второстепенные корты. С учетом, что самые дорогие билеты были проданы, "Уимблдон" не считает, что причина в ценах или снижении интереса.

Турнир рассматривает возможность введения виртуальной очереди для покупки билетов в день турнира в дополнение к традиционной.

Добавим, что чемпионкой турнира в женской сетке стала казахстанка Елена Рыбакина, а в мужской - Новак Джокович из Сербии.

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