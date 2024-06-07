Уимблдон и Олимпиада? Что нужно знать о планах Рыбакиной после Ролан Гаррос

Выступления Елены Рыбакиной (№4) на Ролан Гаррос завершены, но казахстанка попрощается с Парижем (Франция) ненадолго, так как через полтора месяца на этих же кортах пройдет олимпийский турнир. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о ближайших планах первой ракетки Казахстана по подготовке к Олимпиаде-2024.
Улучшить свои показатели на Ролан Гаррос Рыбакиной не удалось. Она оступилась на стадии 1/4 финала, как и тремя годами ранее. Но зато выступила лучше, чем в 2022 и 2023 годах. Тем не менее вряд ли казахстанка в полной мере довольна общими итогами.
Но нет времени унывать, так как в ближайшие месяцы ее ждет еще два крупных старта - Уимблдон и Олимпиада.
Всего на травяном турнире в Берлине она выступала дважды, и в обоих случаях проиграла во втором круге. Так было в 2021 и 2023 годах. В этом году казахстанка постарается улучшить свои показатели.
В прошлом году Рыбакина тоже планировала сыграть в Истбурне, но снялась с соревнований незадолго до их старта из-за последствий вируса. Она играла в основной сетке этого турнира в 2021 и 2022-м. Причем в 2021 году она добралась до полуфинала, проиграв Анастасии Севастовой из Латвии.
Уимблдон, как и другие турниры "Большого шлема", проводится на протяжении двух недель. Женский турнир завершится 13 июля.
Не исключено, что после Уимблдона Рыбакина решит сыграть один из турниров категории WTA 250 на грунтовом покрытии, так как Олимпиада пройдет именно на грунте.
К примеру, с 21 по 26 июля один из таких турниров пройдет в Праге (Чехия) - Livesport Prague Open. С точки зрения календаря и логистики, Рыбакину было бы логично увидеть именно там. Пару матчей на грунтовом покрытии дадут ей необходимую нагрузку, чтобы позволить плавно перейти с быстрой травы на медленный грунт.