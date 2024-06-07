Уимблдон и Олимпиада? Что нужно знать о планах Рыбакиной после Ролан Гаррос

Автор: Димаш Тулегенов

Выступления Елены Рыбакиной (№4) на Ролан Гаррос завершены, но казахстанка попрощается с Парижем (Франция) ненадолго, так как через полтора месяца на этих же кортах пройдет олимпийский турнир. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о ближайших планах первой ракетки Казахстана по подготовке к Олимпиаде-2024.

Улучшить свои показатели на Ролан Гаррос Рыбакиной не удалось. Она оступилась на стадии 1/4 финала, как и тремя годами ранее. Но зато выступила лучше, чем в 2022 и 2023 годах. Тем не менее вряд ли казахстанка в полной мере довольна общими итогами.

Но нет времени унывать, так как в ближайшие месяцы ее ждет еще два крупных старта - Уимблдон и Олимпиада.

Следующий турнир в календаре 24-летней Елены - WTA 500 в Берлине (Германия). Berlin Ladies Open пройдет с 17 по 23 июня. В прошлом году в столице Германии она проиграла уже во втором круге, в трех сетах уступив хорватке Донне Векич.

Всего на травяном турнире в Берлине она выступала дважды, и в обоих случаях проиграла во втором круге. Так было в 2021 и 2023 годах. В этом году казахстанка постарается улучшить свои показатели.

Затем, с 24 по 29 июня, пройдут соревнования в Истбурне (Великобритания). Турнир WTA 500 - Rothesay International станет последним перед стартом Уимблдона.

В прошлом году Рыбакина тоже планировала сыграть в Истбурне, но снялась с соревнований незадолго до их старта из-за последствий вируса. Она играла в основной сетке этого турнира в 2021 и 2022-м. Причем в 2021 году она добралась до полуфинала, проиграв Анастасии Севастовой из Латвии.

1 июля в Лондоне (Великобритания) начнется новый розыгрыш Уимблдона, который Рыбакина выигрывала в 2022 году. Она сыграет в основной сетке этого турнира в четвертый раз подряд. В прошлом году в четвертьфинале она уступила Онс Жабер из Туниса.

Уимблдон, как и другие турниры "Большого шлема", проводится на протяжении двух недель. Женский турнир завершится 13 июля.

Выходит, что между окончанием Уимблдона и стартом олимпийского турнира есть две недели. Если Елена доберется до финала, то у нее будет две недели до Олимпиады в Париже, но если она проиграет в Лондоне раньше, то перерыв увеличится.

Не исключено, что после Уимблдона Рыбакина решит сыграть один из турниров категории WTA 250 на грунтовом покрытии, так как Олимпиада пройдет именно на грунте.

К примеру, с 21 по 26 июля один из таких турниров пройдет в Праге (Чехия) - Livesport Prague Open. С точки зрения календаря и логистики, Рыбакину было бы логично увидеть именно там. Пару матчей на грунтовом покрытии дадут ей необходимую нагрузку, чтобы позволить плавно перейти с быстрой травы на медленный грунт.

Отметим, что на Олимпиаде-2024 в теннисе Казахстан будет представлен тремя игроками в одиночном разряде - Рыбакиной и Юлией Путинцевой в женской сетке, а также Александром Бубликом в мужской.