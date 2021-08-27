Трое в числе сеяных. С кем сыграют казахстанские теннисисты на старте Открытого чемпионата США

В Нью-Йорке (США) состоялась жеребьевка четвертого турнира "Большого шлема" в году - US Open-2021. Имена своих соперников узнали пять представителей Казахстана в одиночных разрядах. Корреспондент Vesti.kz рассказал об этом подробнее.

Автоматически на этот турнир, который начнется в понедельник, 30 августа, квалифицировались четыре представительницы Казахстана в женском одиночном разряде: Елена Рыбакина (19), Юлия Путинцева (31), Зарина Дияс и Ярослава Шведова, а также один теннисист мужского турнира - Александр Бублик (31). Как видите, сразу трое спортсменов попали в число 32 сеяных игроков соревнований, а для мужского разряда это вообще историческое событие.

Рыбакина в первом раунде встретится с представительницей Беларуси Александрой Саснович, занимающей в мировом рейтинге 99-е место. Это будет первая очная встреча между спортсменками. На счету 27-летней белоруски нет титулов категории WTA, а максимально она поднималась в рейтинге до 30-й строчки.

Посложнее задачка досталась Путинцевой, чьей соперницей в стартовом раунде будет опытная эстонка Кайя Канепи. Сейчас в рейтинге куда выше казахстанка, находящаяся на 33-м месте (Канепи - 70-я). Но в свое время Кайя входила в топ-15, а также шесть раз добиралась до четвертьфиналов на турнирах "Большого шлема". Ранее друг с другом 26-летняя Путинцева и 36-летняя Канепи не играли.

110-я ракетка мира Дияс в первом круге встретится с занимающей 73-е место в мировой табели о рангах Амандой Анисимовой из США. На счету обеих теннисисток по одному титулу на турнирах WTA, но необходимо учесть разницу в опыте - Зарине уже 27 лет, а Аманде только 19. В начале прошлого года они уже встречались в первом раунде Australian Open. Тогда Дияс в нелегкой борьбе переиграла экс-21-ю ракетку мира - 6:3, 4:6, 6:3.

Не очень повезло с тем, что уже во втором круге Зарина в случае успеха с огромной долей вероятности встретится с четвертой сеяной Каролиной Плишковой из Чехии, в последнее время набравшей невероятный ход.

449-я ракетка мира Шведова, выступающая в основной сетке по защищенному рейтингу, в первом круге сыграет против итальянки Ясмине Паолини, которая находится на 98-й строчке в мировой классификации. Друг против друга 33-летняя Ярослава и 25-летняя Ясмине ранее не играли. Во втором круге у Шведовой есть вероятность встретиться с 18-й сеяной белоруской Викторией Азаренко.

А в мужском турнире Бублик на старте соревнований проверит немца Янника Ханфманна. Сеяный 24-летний казахстанец, в рейтинге находящийся на 37-м месте, выглядит фаворитом. Однако 29-летний Ханфманн, в настоящий момент занимающий 134-ю строчку, вышел победителем в единственной встрече с Александром. В прошлом году теннисисты встретились в австрийском Китцбюэле на грунте, где победу одержал немец - 7:5, 6:2.

В квалификации у Казахстана остался лишь один представитель - Михаил Кукушкин. Победив Джейсона Джанга - 6:4, 6:3, 33-летний спортсмен вышел в финал отборочного турнира. В нем 129-я ракетка мира сыграет с французом Антуаном Оаном (150). В 2018 году они уже играли на турнире серии Challenger в Чехии, и тогда победу одержал Кукушкин - 6:1, 6:3.

Ранее на старте квалификационного турнира уже проиграл другой казахстанец Дмитрий Попко.

Напомним, что основная сетка турнира US Open пройдет с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке. Действующими победителями соревнований являются японка Наоми Осака и австриец Доминик Тим, который предстоящий турнир пропустит из-за травмы.

Фото: с сайтов ATP и WTA©️

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