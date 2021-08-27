Михаил Кукушкин вышел в финал квалификации US Open

Михаил Кукушкин поборется за выход в основную сетку турнира "Большого шлема" US Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист вышел в финал квалификации, обыграв в двух сетах Джейсона Джанга из Тайваня - 6:4, 6:3.
Соперником Кукушкина по решающему матчу станет представитель Франции Антуан Оан. Матч состоится сегодня, в ночь с 27 на 28 августа.
Напомним, что сеяным на турнире стал первая ракетка Казахстана Александр Бублик.
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