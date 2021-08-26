Кукушкин стартовал с победы в квалификации US Open. У Казахстана есть первая потеря

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин вышел во второй круг квалификационного раунда на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте квалификации Кукушкин, занимающий 129-е место в мировом рейтинге, обыграл 193-ю ракетку мира француза Матиаса Бурка со счетом 4:6, 6:3, 7:6.

За выход в финал квалификации US Open казахстанец сыграет с представителем США Джейсоном Джангом, занимающим 168-ю позицию рейтинга ATP.

А вот другой представитель Казахстана Дмитрий Попко уступил в первом круге квалификации словаку Блажею Ролу (2:6, 5:7) и завершил выступление на US Open.

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