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Кукушкин стартовал с победы в квалификации US Open. У Казахстана есть первая потеря

Кукушкин стартовал с победы в квалификации US Open. У Казахстана есть первая потеря
©Sky Sports
Новости спорта Теннис ATP

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин вышел во второй круг квалификационного раунда на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте квалификации Кукушкин, занимающий 129-е место в мировом рейтинге, обыграл 193-ю ракетку мира француза Матиаса Бурка со счетом 4:6, 6:3, 7:6.

За выход в финал квалификации US Open казахстанец сыграет с представителем США Джейсоном Джангом, занимающим 168-ю позицию рейтинга ATP.

А вот другой представитель Казахстана Дмитрий Попко уступил в первом круге квалификации словаку Блажею Ролу (2:6, 5:7) и завершил выступление на US Open.

Впервые в истории. Почему предстоящий US Open станет историческим для казахстанского тенниса

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Метки:
Кукушкин Михаил Попко Дмитрий US Open США

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