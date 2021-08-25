Впервые в истории. Почему предстоящий US Open станет историческим для казахстанского тенниса

На следующей неделе в Нью-Йорке (США) стартует последний турнир "Большого шлема" в году - US Open-2021. Корреспондент Vesti.kz - о том, почему он будет особенным для казахстанского тенниса.

Уже сейчас на кортах проводится квалификационный турнир, в котором, в частности, выступает казахстанец Дмитрий Попко. Соперником 24-летнего теннисиста, занимающего 182-е место в рейтинге, будет словенец Блаж Рола (179).

Встреча первого круга квалификации пройдет в ночь на четверг, 26 августа, ориентировочно в 03:00 по времени Нур-Султана. Ранее 24-летний Попко ни разу в карьере не играл в основной сетке турниров "Большого шлема".

Кроме того, 13-м сеяным в квалификации будет Михаил Кукушкин. В первом круге опытный казахстанец сыграет с французом Матиасом Бурком. Эта встреча пройдет ближайшей ночью, начало запланировано на 01:30 по столичному времени.

Но самое долгожданное событие - это получение казахстанцем номера посева в одиночном турнире. Лучший теннисист страны Александр Бублик станет 32-м сеяным из 32 возможных.

Спортсмен, занимающий 37-ю строчку в рейтинге, сумел добиться этого отчасти благодаря везению. Из-за травм соревнования в Нью-Йорке пропустят Доминик Тим (Австрия), Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер, Стэн Вавринка (оба - Швейцария) и Борна Чорич (Хорватия). Все они в рейтинге опережают Бублика.

Никогда прежде казахстанские теннисисты не были сеяными на турнирах "Большого шлема". Теперь же Бублик гарантировал себе, что соперники по двум стартовым раундам будут ниже в рейтинге, чем он сам.

Ожидается, что в одиночном турнире также выступят Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс и Ярослава Шведова. Шансы на успешное выступление можно будет оценить уже после жеребьевки основной сетки соревнований.

Действующими триумфаторами Открытого чемпионата США являются австриец Тим и японка Наоми Осака.

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