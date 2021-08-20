Теннисисты сборной Казахстана примут участие в турнире АТР в Нур-Султане

Международный турнир серии ATP 250 Astana Open пройдет в столице Казахстана с 19 по 26 сентября, сообщается на сайте ФТК.

В основном раунде турнира примут участие все лидеры мужской национальной сборной страны - Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев и Александр Недовесов.



"Мы благодарны АТР за то, что совет директоров и сами игроки высоко оценили уровень и качество нашего турнира в прошлом году.



Многие соревнования, которые должны были состояться этой осенью в Китае, из-за новой волны распространения коронавирусной инфекции отменили. Руководство АТР было встревожено этим событием, и когда мы согласились взять на себя один турнир, они были очень рады, что мы приняли такое решение. Для нас это хорошая возможность с минимальными расходами провести у себя такой престижный турнир, который открывает дорогу нашей молодежи", - прокомментировал вице-президент ФТК Юрий Польский.

Отмечается, что в ограниченном количестве организаторы планируют допустить на матчи детей, которые будут проходить ПЦР-тестирование с соблюдением всех санитарных требований перед тем, как попасть на территорию Национального теннисного центра. Болельщики попасть на арену не смогут, но будет организована трансляция всех матчей.

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