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Новости спорта Теннис WTA
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Триумф Рыбакиной на "Уимблдоне" лишил соперницу второго места в рейтинге

Триумф Рыбакиной на "Уимблдоне" лишил соперницу второго места в рейтинге
©Reuters

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, выигравшая впервые в карьере турнир "Большого шлема" - "Уимблдон", сохранила за собой 23-ю строчку обновленного рейтинга WTA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале "Уимблдона"-2022 казахстанская теннисистка обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса. Полный матч можно посмотреть здесь. Казахстанка на пресс-конференции не смогла сдержать слез.

Теннисистка из Туниса в обновленном рейтинге потеряла сразу три строчки, упав со второго места на пятое. При том, что из-за отстранения от турнира россиян и белорусов WTA и АТР приняли решение не присуждать очки участникам "Уимблдона". 

Рейтинг WTA от 11 июля:
1 (1). Ига Швентек (Польша) - 8336 очков;
2 (3). Анетт Контавейт (Эстония) - 4326;
3 (5). Мария Саккари (Греция) - 4190;
4 (4). Паула Бадоса (Испания) - 4030;
5 (2). Онс Жабер (Тунис) - 4010;
6 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3267;
7 (8). Даниэль Коллинз (США) - 3131;
8 (9). Джессика Пегула (США) - 3087;
9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 2886;
10 (11). Эмма Радукану (Великобритания) - 2717;
...
23 (23). Елена Рыбакина (Казахстан) - 1805;
32 (33). Юлия Путинцева (Казахстан) - 1405;
201 (198). Зарина Дияс (Казахстан) - 335;
344 (343). Анна Данилина (Казахстан) - 173.

"Победа Казахстана, а не России, не стоит обольщаться". Собчак высказалась о Рыбакиной

Елена является уроженкой Москвы, до 2018 года теннисистка представляла Россию. В июне 2018 года Рыбакина сменила спортивное гражданство на казахстанское. Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов рассказал, что Рыбакина хотела завершить карьеру в 18 лет: "Да, был такой период на теннисном пути Елены в возрасте 18 лет. Но мы сразу разглядели ее талант и очень рады, что смогли поддержать в нужную минуту, когда она действительно стояла на грани ухода из большого спорта".

Токаев обратился к Рыбакиной после триумфа на "Уимблдоне"

Тренер Елены Рыбакиной хорват Стефано Вуков заявил, что давно привык к спорным вопросам о смене ее гражданства, но она сама теперь чувствует себя "настоящей казашкой".

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Рейтинг

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