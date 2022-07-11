Триумф Рыбакиной на "Уимблдоне" лишил соперницу второго места в рейтинге

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, выигравшая впервые в карьере турнир "Большого шлема" - "Уимблдон", сохранила за собой 23-ю строчку обновленного рейтинга WTA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале "Уимблдона"-2022 казахстанская теннисистка обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса. Полный матч можно посмотреть здесь. Казахстанка на пресс-конференции не смогла сдержать слез.

Теннисистка из Туниса в обновленном рейтинге потеряла сразу три строчки, упав со второго места на пятое. При том, что из-за отстранения от турнира россиян и белорусов WTA и АТР приняли решение не присуждать очки участникам "Уимблдона".

Рейтинг WTA от 11 июля:

1 (1). Ига Швентек (Польша) - 8336 очков;

2 (3). Анетт Контавейт (Эстония) - 4326;

3 (5). Мария Саккари (Греция) - 4190;

4 (4). Паула Бадоса (Испания) - 4030;

5 (2). Онс Жабер (Тунис) - 4010;

6 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3267;

7 (8). Даниэль Коллинз (США) - 3131;

8 (9). Джессика Пегула (США) - 3087;

9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 2886;

10 (11). Эмма Радукану (Великобритания) - 2717;

...

23 (23). Елена Рыбакина (Казахстан) - 1805;

32 (33). Юлия Путинцева (Казахстан) - 1405;

201 (198). Зарина Дияс (Казахстан) - 335;

344 (343). Анна Данилина (Казахстан) - 173.

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Елена является уроженкой Москвы, до 2018 года теннисистка представляла Россию. В июне 2018 года Рыбакина сменила спортивное гражданство на казахстанское. Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов рассказал, что Рыбакина хотела завершить карьеру в 18 лет: "Да, был такой период на теннисном пути Елены в возрасте 18 лет. Но мы сразу разглядели ее талант и очень рады, что смогли поддержать в нужную минуту, когда она действительно стояла на грани ухода из большого спорта".

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Тренер Елены Рыбакиной хорват Стефано Вуков заявил, что давно привык к спорным вопросам о смене ее гражданства, но она сама теперь чувствует себя "настоящей казашкой".