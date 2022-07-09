Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором сообщается о дисквалификации троих арбитров из Туниса, информирует "Чемпионат".
Арбитры признаны виновными в организации договорных матчей: судьи проводили манипуляции с электронным счетом матчей.
- Маджд Афф отстранен от тенниса на 20 лет, ITIA нашло доказательство его участия в 12 договорных матчах в период с 2017 по 2020 год.
- Мохамед Гассен Снене получил бан от ITIA на семь лет, его виновность была доказана по четырем случаям нарушений.
- Абдерахим Гарсалла также исключен на семь лет, участвовал в четырех договорных матчах.
Российское издание подчеркивает, что сегодня, 9 июля, представительница Туниса Онс Жабер сыграет в финале "Уимблдона".
Ее соперницей станет казахстанка Елена Рыбакина. Мужчины разыграют титул завтра, 10 июля.
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