В трех сетах определилась победительница матча Путинцевой на уникальном турнире

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№72 WTA) сыграла второй матч на теннисном выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей была россиянка Анастасия Потапова (№51 WTA). Матч выдался завершился в трех сетах в пользу Потаповой - 4:2, 5:3, 4:2.

Путинцева представляет команду "Сфинксы", в которой также играет россиянка Вероника Кудерметова (№30 WTA), Даниил Медведев (№13 ATP) и Карен Хачанов (№18 ATP) — (оба — Россия).

Потапова представляет команду "Львы", где также представлен казахстанец Александр Бублик (№11 ATP), Таллон Грикспор (№25 ATP) из Нидерландов и россиянка Диана Шнайдер (№21 WTA).

Напомним, накануне Путинцева сыграла против Шнайдер. Матч завершился с таким результатом - 5:2, 2:4, 3:3.

Сегодня, Путинцева и Кудерметова в паре сыграют против Шнайдер и Потаповой. Общий результат противостояния — 62:60, и "Сфинксы" всё ещё впереди.

"Трофеи Северной Пальмиры" — уникальный международный командный турнир, объединяющий игроков ATP, WTA и легендарных спортсменов прошлого. Основан в 2022 году и проводится в Санкт-Петербурге. Очередной выставочный розыгрыш проходит 29 и 30 ноября.