Травма обидчицы Рыбакиной вывела Соболенко в полуфинал US Open

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№60) снялась с US Open-2025 в Нью-Йорке из-за травмы, полученной на тренировке, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале она должна была встретиться с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

Таким образом, Соболенко без борьбы вышла в полуфинал, где сыграет с американкой Джессикой Пегулой (№4). Матч запланирован на 5 сентября.

Напомним, ранее Вондроушова выбила из турнира Елену Рыбакину (№10). Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, которая дошла до 1/8 финала на всех четырёх турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.

Призовой фонд женской сетки US Open составляет 41,6 миллиона долларов.

