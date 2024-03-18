Топ-3? Какие задачи стоят перед Рыбакиной и Путинцевой на крупном турнире в США

Автор: Димаш Тулегенов

С 19 по 31 марта в Майами (Флорида, США) пройдет крупный турнир WTA 1000 - Miami Open. В основной сетке выступят две казахстанки - финалистка прошлогоднего турнира Елена Рыбакина (№4) и Юлия Путинцева (№68). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о их задачах и турнирном пути в солнечном Майами.

Для 24-летней Рыбакиной это будет четвертое выступление в основной сетке престижного турнира в Майами, а для 29-летней Путинцевой это уже девятый подобный опыт. Елена в прошлом году добралась до финала, где проиграла чешке Петре Квитовой. А вот Юлия в 2023-м проиграла уже на старте соревнований, а ее личный рекорд здесь - это выход в 1/8 финала в 2019 году.

Начнем, пожалуй, с Путинцевой. Она стартует с первого раунда, и уже известно, что в соперницы казахстанке досталась 26-летняя испанка Кристина Буча (№74). Их пути пересекутся в первый раз.

Буча впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира в Майами. В прошлом году она играла в квалификации, в первом же круге проиграла американке Эмме Наварро в трех сетах.

Юлия очень неплохо выступила на прошлом турнире в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США), выиграв у трех соперниц, находящихся выше нее в рейтинге. Остановить казахстанку смогла лишь первая ракетка мира и будущая чемпионка соревнований полька Ига Швентек - 6:1, 6:2. Причем Путинцева стала лишь одной из двух соперниц Иги, которая не позволила польке оформить "баранку".

Что касается Бучи, то она проиграла в Индиан-Уэллсе в первом же круге, взяв всего два гейма у американки Каролин Долхайд - 2:6, 0:6. Поэтому Юлия находится в куда более солидной форме, чем ее соперница, и этим казахстанка должна воспользоваться.

В целом Кристина не является каким-то устрашающе опасным соперником для Путинцевой. Юлия должна проходить ее и пробиться во второй раунд. Там она может встретиться с россиянкой Людмилой Самсоновой (№15), с которой ранее не играла.

Если Юлия будет радовать и удивлять так же, как в Индиан-Уэллсе, то она может ставить перед собой цель возвращения в топ-60 лучших теннисисток мира уже по итогам соревнований в Майами. Эта цель вполне выполнимая, но нужно будет побеждать как Бучу, так и сеянную Самсонову.

Что касается Рыбакиной, то ей предстоит защищать сразу 650 рейтинговых очков. Она итак потеряла много баллов из-за неучастия в Индиан-Уэллсе по причине проблем со здоровьем. Там она лишилась 1000 очков за прошлогодний триумф. Теперь казахстанке надо постараться не растерять баллы в Майами.

Первый круг Елена пропускает автоматически ввиду высокого номера посева. А во втором раунде она встретится либо с Долхайд (№50), либо с кем-то из счастливчиков квалификации (также возможен матч с LL - "лаки лузером", вылетевшим в финале квалификации). С 25-летней Каролин Рыбакина ранее не встречалась.

По итогам турнира Рыбакина точно не сможет улучшить свое положение в мировой табели о рангах - у конкуренток из топ-3 все еще большой отрыв. Теоретически казахстанка может опуститься на пятую строчку, но тут многое зависит от выступлений американки Джессики Пегулы (№5).

Рыбакина потеряет место в топ-4 в двух случаях. Во-первых, если Пегула завоюет титул, а Елена не сможет пройти дальше полуфинала. Во-вторых, если Джессика дойдет до финала, а Рыбакина при этом проиграет во втором или третьем круге.

Во всех остальных случаях ситуация с рейтингом Елены не изменится. Так что Пегуле для прогресса нужен минимум выход в финал турнира с ранним вылетом Рыбакиной. В возможность такого сценария верится не очень сильно.

Отметим, что с 20 по 31 марта здесь же пройдет мужской турнир АТР 1000 - Miami Open. Жеребьевка основной сетки турнира состоится сегодня, 18 марта, в 22:00 по казахстанскому времени. В рамках мероприятия казахстанцы Александр Бублик (№18) и Александр Шевченко (№58) узнают своих соперников. Хотя у Бублика ситуация такая же, как и у Рыбакиной: благодаря высокому рейтингу он начнет путь сразу со второго круга.

Фото: Miami Open, BNP Paribas Open©️