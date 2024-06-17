Токаев поздравил Рыбакину с днем рождения

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 18:26
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо в честь дня рождения лидера женской национальной сборной Елены Рыбакиной, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса (КТФ).

Сегодня 17 июня первой ракетке Казахстана исполнилось 25 лет.

"Своими блестящими победами на Уимблдоне, других престижных международных соревнованиях Вы вписали яркие страницы в летопись казахстанского тенниса.

Уверен, Вы и впредь будете радовать поклонников зрелищной игрой и новыми победами, вносить вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия", - пишет КТФ.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Токаев Касым-Жомарт

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