Токаев поздравил Рыбакину с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо в честь дня рождения лидера женской национальной сборной Елены Рыбакиной, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса (КТФ).

Сегодня 17 июня первой ракетке Казахстана исполнилось 25 лет.

"Своими блестящими победами на Уимблдоне, других престижных международных соревнованиях Вы вписали яркие страницы в летопись казахстанского тенниса.

Уверен, Вы и впредь будете радовать поклонников зрелищной игрой и новыми победами, вносить вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия", - пишет КТФ.