Сайт Vseprosport представил прогноз на матч 1/8 финала Юлия Путинцева (№33, Казахстан) - Паула Бадоса (№37, Испания) в рамках турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США), передают Vesti.kz.

Отмечается, что казахстанка не сможет пробиться в четвертьфинал "Мастерса". Встреча состоится в ночь на 17 августа и начнется в 00:30 по времени Астаны.

"Паула Бадоса

Паула Бадоса ударно проводит хардовый отрезок сезона, активно играет третью неделю подряд, завоевала титул в Вашингтоне. Несомненно, испанская теннисистка не планирует останавливаться на достигнутом, так как стремится вернуться на былые позиции. В третьем круге в Цинциннати Паула сыграет с Юлией Путинцевой, у которой выиграла в трех из четырех очных матчей.

Текущая форма

Вместо Олимпиады Бадоса сконцентрировалась на хардовой американской серии. Явно ставка на возможный успех оправдала себя. Паула выиграла титул в Вашингтоне и прошла во второй круг в Торонто. В Цинциннати испанка провела два отличных матча против Стирнс (6-2, 7-5) и Калинской (6-3, 6-2). В каждом из этих поединков она отыграла предельно надежно, старалась минимизировать количество невынужденных ошибок, что у нее получилось.

Профессиональные качества

Бадоса – универсальная теннисистка, которая комфортно ощущает себя на всех видах покрытий. Это связано с тем, что нее богатый технический арсенал, высокая скорость принятия решений. Отметим также умение взвинчивать темп при обмене ударов до неподъемных для многих соперниц скоростей.

Актуальные показатели в туре

Испанская теннисистка долго восстанавливалась после травмы, сейчас со здоровьем у нее полный порядок. Уже удалось вернуться в топ-30, при такой игре, которую Паула сейчас демонстрирует, не за горами и возвращение в топ-20.

Юлия Путинцева

Текущая форма

Путинцева после Уимблдона брала продолжительную паузу и до Цинциннати нигде не выступала в туре. На местных кортах Юлия не демонстрирует более-менее стабильную игру. Обе победы над Дарт (4-6, 6-0, 6-1) и Гауфф (6-4, 2-6, 6-4). С другой стороны, когда ловит кураж, остановить ее невозможно, что на себе успела прочувствовать та же Гауфф.

Профессиональные качества

Путинцева славится своей неуступчивостью и характером, не раз она вытягивала матчи, где, казалось бы, все против нее. С другой стороны, периодически можно наблюдать полные провалы, когда все валится из рук. У Юлии нет в арсенале более-менее сильной подачи, чем соперницы регулярно пользуются, когда буквально сразу с приема переходят в атаку.

Актуальные показатели в туре

Путинцева проводит успешный сезон и близка к возвращению топ-30, так как на данный момент является 33-й ракеткой мира. На харде у нее солидные 19 побед в 25 сыгранных матчей с начала года. При этом единственный титул в сезоне она завоевала на траве в Бирмингеме.

В предстоящем матче Бадоса по праву является фаворитом. Испанская теннисистка более уверенно отыграла свои матчи в Цинциннати, имеет ощутимое преимущество в личных встречах. Несомненно, на стороне Паулы более мощная подача, что может стать ключевым моментом, так как на задней линии она сейчас точно ни в чем не уступает Путинцевой.

Наш прогноз – победа Бадосы", - пишет источник.

Отметим, что Путинцева в Live-рейтинге уже 30-я, а в случае победы над Бадосой поднимется на 27-ю позицию, а это ее лучшее место за всю карьеру. Поэтому у казахстанки есть все шансы установить новый личный рекорд незадолго до старта US Open, он пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.

Путинцева во втором круге сенсационно прошла вторую ракетку мира из США Кори Гауфф.