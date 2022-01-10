Теннисистка из Казахстана впервые в истории вошла в топ-13 рейтинга WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла на 13-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), установив новый рекорд, передает корреспондент Vesti.kz.

22-летняя спортсменка обошла в классификации экс-лидера мирового рейтинга Наоми Осаку из Японии, с 2980 очками переместившись с 14-й на 13-ю позицию, обновив лучший результат среди казахстанок. Возглавляет список австралийка Эшли Барти (8051 очко), а далее идут Арина Соболенко из Беларуси (6351) и Гарбинье Мугуруса из Испании (5635).

Добавим, что Рыбакина с Барти встречались в финале турнира WTA 500 в Аделаиде. Матч продолжался около часа и завершился победой спортсменки из Австралии (3:6, 2:6). Соперницы подали по шесть подач навылет, совершив по две двойные ошибки. Барти реализовала три брейк-пойнта, а казахстанка - ни одного.

До финальной встречи первая ракетка Казахстана выиграла в 2022 году четыре матча подряд, проиграв всего два сета. Обыграны были австралийка Сторм Сандерс (6:4, 1:6, 6:1), Мария Боузкова из Чехии(6:3, 6:4), Шелби Роджерс из США (3:6, 6:3, 6:2) и японка Мисаки Дои (6:4, 6:3).